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«В НАТО выложили на стол новую карту»

Обозреватель турецкой газеты Cumhuriyet Мехмет Али Гюллер рассказал, что большинство стран НАТО обязалось не ограничивать Украину в применении западного оружия по целям на территории России. Автор статьи задался вопросом, какова реальная цель этого шага - почему в НАТО «выложили на стол» карту применения западного оружия против Москвы.

По версии Гюллера, для некоторых западных стран жизненно важно, чтобы конфликт продолжался. По его мнению, особенно в этом заинтересована администрация президента США Джо Байдена, которая хочет затянуть украинский кризис как минимум до ноябрьских выборов. Также Гюллер считает, что заявления о поставках оружия призваны придать значение конференции по Украине, которая в июне пройдет в Швейцарии. Автор подчеркнул, что этот саммит направлен «не на мир, а на укрепление западного блока и обеспечение единства в поддержку Украины». Кроме того, отмена моратория на удары по целям в РФ призвана «устранить/подавить трещины внутри НАТО». Гюллер считает, что на фоне этого Турции стоит переосмыслить свои отношения с альянсом.

Индия вывезла из Британии тонны золотых запасов

Резервный банк Индии (центробанк страны) перевел чуть более ста тонн золота из Великобритании в собственные хранилища. Как сообщает The Times of India, это стало первым случаем с 1991 года, когда Индия вывела золото в таком объеме из-за рубежа.

Официальные источники сообщили газете, что перемещение золота связано с логистическими причинами и стремлением «диверсифицировать хранение». Этот шаг также поможет Индии сэкономить на оплате хранения в Банке Англии, отмечает The Times of India. По данным на конец марта, у Резервного банка Индии было 822,1 тонны золота, причем 413,8 тонны из них хранились за рубежом. Для перевозки большого количества золота из Британии потребовался специальный самолет с тщательно продуманными мерами безопасности.

The Telegraph: танки Abrams оказались «консервными банками»

Американские танки Abrams терпят неудачу на украинском поле боя, а Россия называет их «пустыми консервными банками», рассказала британская газета The Telegraph. В прошлом году США передали Украине 31 Abrams, объявив, что эти танки способны изменить ход конфликта. Украина жаловалась, что ее старые танки советских времен застревают в грязи, не стреляют и постоянно ломаются. Однако на практике более совершенные американские модели оказались немногим лучше, подчеркивает The Telegraph.

В беседе с журналистами украинские танкисты заявили, что Abrams M1 не так надежны, как их преподносят, а их брони недостаточно, чтобы защитить экипаж. Abrams обычно оснащаются «секретной» урановой броней, но США предоставили Украине модифицированные версии с броней из композитного материала, разработанного в Британии в 1960-х годах. На этот шаг в Вашингтоне пошли из опасений, что урановая броня может оказаться в руках России. РФ продолжает активно использовать дроны, от которых Abrams с трудом могут защититься, подчеркивает The Telegraph. По словам экипажей, у танков также возникают проблемы с двигателями, а в дождь и туман - электрические неисправности.

FT: европейская молодежь выбирает крайне правых

Правые популистские партии завоевывают новую для себя демографическую группу, уставшую от экономической незащищенности и недовольную иммиграционной политикой ЕС. Как пишет Financial Times, эксперты отмечают, что большинство зумеров и молодых миллениалов по-прежнему поддерживают прогрессивные партии (к примеру, «зеленых»), но опросы показывают рост популярности крайне правых среди молодежи, которой они раньше были чужды.

Во Франции 36 процентов избирателей в возрасте 18-24 лет поддерживают «Национальное объединение» Марин Ле Пен, а в Нидерландах 31 процент молодежи проголосовал за правую Партию свободы Герта Вилдерса. «Альтернативу для Германии» сейчас поддерживают 22 процента немцев в возрасте 14-29 лет (по сравнению с 12 процентами в 2023 году). FT подчеркивает, что такие показатели могут повлиять на результаты выборов в Европарламент.

Норвегия задумалась об отправке домой сотен украинцев

После начала украинского кризиса правительство Норвегии ввело схему коллективной защиты для перемещенных лиц из Украины. Эта схема позволяла предоставлять украинцам вид на жительство без индивидуальной оценки их ситуации.

Украинцы, жившие в других странах, не попадают под действие этой схемы, но им также разрешили находиться в Норвегии. Дело в том, что для граждан Украины отменили требование об обязательном выезде: обычно иностранец должен покинуть Норвегию, если власти отклонили его заявку на ВНЖ, но украинцев это некоторое время не касалось. Теперь это требование будет снова действовать и для украинцев - их дела начнут рассматривать индивидуально, пишет NRK.no. В результате 800-1000 украинцев могут столкнуться с требованием покинуть Норвегию. Среди украинцев, чьи заявления о предоставлении убежища находятся на рассмотрении, 370 человек (47 процентов) - мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.