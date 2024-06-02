Зеленский назвал Китай инструментом в руках Путина

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Китай, который отказался участвовать в украинском "саммите мира" в Швейцарии. Об этом он заявил на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, передает "Украинская правда".

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По словам украинского лидера, Китай является инструментом в руках президента России Владимира Путина.

"Китай работает над тем, чтобы другие страны не приезжали на саммит мира. Можно не помогать Украине и цивилизованному миру окончить войну. Но мне кажется, срывать саммит мира, делать все, чтобы некоторые лидеры не доехали туда – это точно не приближает мир. И это не только поддержка России, это фактически поддержка войны", - заявил Зеленский.

31 мая стало известно, что Китай не примет участия в швейцарской конференции по урегулированию конфликта России и Украины. По данным агентства, отказ Китая связан с тем, что на мероприятии не будет представлена Россия. В МИД КНР подтвердили эту информацию, заявив, что Пекину "трудно участвовать в этой встрече" из-за "разрыва" между повесткой, ожиданиями Китая и ожиданиями международного сообщества. Москву на конференцию не пригласили, объяснив это ее неоднократными отказами от участия в саммите.

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Саммит по урегулированию украинского конфликта без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. 80 из них подтвердили свое участие.

На встрече собираются обсуждать некоторые пункты из "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского: ядерную и продовольственную безопасности, обмен военнопленных в формате "всех на всех", возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.