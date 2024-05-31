Президент Украины Владимир Зеленский подписал оборонное соглашение с Швецией. Об этом сообщает в своем Telegram украинское издание «Страна».

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Документ он подписал совместно с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Отмечается, что сегодня глава государства планирует заключить еще два соглашения со странами Европы.

Ранее Зеленский анонсировал встречу с лидерами стран Северной Европы и подписание трех соглашений по безопасности на саммите в Стокгольме.

28 мая президент Украины подписал двусторонее соглашение о безопасности с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегро.