Суд в Минске приступил к делу против "Аналитиков Светланы Тихановской"

Минский областной суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении участников экстремистского формирования "Аналитики Светланы Тихановской" в составе 20 человек, которые обвиняются в совершении преступлений экстремистского характера, в том числе в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Об этом свидетельствует расписание судебных заседаний, опубликованное на сайте Верховного суда Белоруссии.

Фигурантов дела также обвиняют в призывах к санкциям против страны, создании экстремистского формирования, разжигании социальной вражды или розни.

Одним из наиболее известных фигурантов этого уголовного дела является белорусский политик Александр Добровольский, который в 2020 году вошел в состав оппозиционного координационного совета, признанного властями экстремистским формированием. Сейчас Добровольский является советником Тихановской. 18 марта 2024 года Добровольский был заочно приговорен белорусским судом к четырем годам лишения свободы и признан виновным в препятствовании работе Центризбиркома и комиссий по референдуму. Также по делу в качестве обвиняемых проходят журналист и политолог Юрий Дракохруст и пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.

Все фигуранты дела находятся за пределами Белоруссии. В связи с этим в отношении обвиняемых проводилось специальное "заочное производство".