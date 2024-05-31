Правительство Германии и остальные западные страны выражают солидарность в том, что Украина может использовать оружие Запада для отражения атак в Харьковской области. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщили в правительстве Германии. Вечерняя Москва

«[Федеральный канцлер Олаф] Шольц на днях однозначно сказал, что его можно применять в рамках международного права. Это то, что мы будем рассматривать. Двусторонние договоры существуют не для того, чтобы их публично обсуждать, проводить ли какие-то "красные линии", что терпимо, а что нетерпимо», — допустил министр. Lenta.ru

Ранее глава комитета бундестага по международным отношениям Михаэль Рот призвал разрешить ВСУ совершать ракетные удары по российским объектам. RT на русском