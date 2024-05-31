Что ждет Трампа в случае наказания: тюрьма или домашний арест

В четверг Дональд Трамп стал первым бывшим американским президентом, осужденным за тяжкие преступления. Присяжные суда Нью-Йорка признали его виновным по всем 34 пунктам обвинения в схеме незаконного влияния на выборы 2016 года посредством выплаты денег за молчание актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс.

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Каждое из 34 обвинений в совершении уголовного преступления по делу о фальсификации деловой информации в США влечет за собой штраф в размере до 5000 долларов и четырехлетнее тюремное заключение. Теперь решение о том, какое наказание должен понести бывший президент США, полностью остается за Хуаном Мерчаном, судьей, ведущим дело и председательствовавшим на слушаниях. Вынесение приговора назначено на 10 часов утра 11 июля.

Неутешительный приговор для Трампа не означает того, что он тотчас отправится в тюрьму. По американским законам, процесс подачи нескольких апелляций может занять месяцы, и 5 ноября, в день выборов, Трамп не обязательно может находиться в тюрьме. Несмотря на осуждение, он все еще сможет вести яростную кампанию перед ожидаемым матчем-реваншем с президентом Джо Байденом.

В США минимальное наказание за фальсификацию деловой документации первой степени равно нулю, поэтому Трамп может получить испытательный срок или условное освобождение, лишение свободы или срок до четырех лет за каждое правонарушение, отмечает телеканал CBS News.

"Судья может приговорить его к чему угодно, от нуля до максимума", - сказал в интервью телеканалу Дэн Хорвиц, адвокат, который ранее вел дела в офисе окружного прокурора Манхэттена.

По его словам, Мерчан может приговорить Трампа к тюремному заключению на несколько месяцев или к нескольким неделям тюремного заключения. Также его могут приговорить к наказанию, в котором он был бы обязан, например, отправляться в тюрьму каждые выходные в течение определенного периода времени, а затем отбыть остальную часть наказания с испытательным сроком, отметил адвокат. В этом случае судья определит место, где Трамп будет отбывать реальный срок. Ранее мэр-демократ Нью-Йорка Эрик Адамс, бывший полицейский, в отношении которого был подан иск о домогательствах, заявил о том, что одна из самых суровых городских тюрем "готова принять Трампа".

Но подавляющее большинство экспертов сходятся во мнении, что бывший президент вряд ли будет проводить время в реальной тюремной камере и коротать срок за решеткой. Трампа могут приговорить к домашнему заключению. В таком случае он будет носить браслет на лодыжке и находиться под наблюдением, а не попадет в тюрьму. Хорвиц предположил, что наиболее вероятным результатом может быть именно домашний арест, который представляет собой золотую середину между отсутствием наказания и пребыванием в тюрьме штата. Нахождение под домашним арестом также позволит Трампу продолжать предвыборную кампанию - хотя и виртуально, с возможностью проводить пресс-конференции и оставаться активным в социальных сетях.

Как отметили эксперты телеканала, приговор Трампу также может быть осложнен пожизненной защитой Секретной службы, которую ему предоставили как бывшему президенту. Во время судебного разбирательства Трамп нарушил приказ о неразглашении информации и ему грозили многочисленные штрафы. Тогда Мерчан заявил, что заключение Трампа в тюрьму было бы "последним, что я хочу сделать". По его словам, это могло бы создать проблемы для агентов Секретной службы, которым поручено защищать бывшего президента.