Такер Карлсон предсказал убийство Трампа

Американский журналист Такер Карлсон, узнав о вердикте присяжных, дал свою оценку случившемуся. Он считает, что политик все же может победить на предстоящих выборах.

«Это не остановит Трампа. Он победит на выборах, если не убьют до этого. Это знаменует собой конец самой справедливой системы правосудия в мире», – написал Карлсон в соцсети Х.

Напомним, сторонники бывшего президента США Дональда Трампа убеждены в том, что он не будет приговорен к тюремному заключению. Одна из его последовательниц пришла к зданию суда в Нью-Йорке, где должны были огласить вердикт по делу о подлоге финансовых документов.

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Идея о том, что решение суда может повлиять на результаты предстоящих президентских выборов, не вызывает у нее ничего, кроме смеха. Сторонники политика уверены, что ему удастся обжаловать решение суда.