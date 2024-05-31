Роберт Де Ниро о приговоре Дональду Трампу: «Правосудие свершилось»
Актер Роберт Де Ниро публично обрадовался обвинительному приговору Дональда Трампа. Об этом сообщает PageSix.
Роберт Де Ниро рад, что бывший президент США Дональд Трамп был признан виновным по всем 34 пунктам в своем деле о тайных деньгах.
«Я всегда очень осторожен. Я не хочу слишком радоваться чему-либо. Все так, как и должно быть. Правосудие свершилось. Вот и все», — высказался актер.
На вопрос о том, считает ли он, что Трамп все еще может победить на президентских выборах в ноябре 2024 года, 80-летний Де Ниро ответил: «Для меня все еще не кончено, пока не кончено».
У Роберта Де Ниро есть двое детей от первой жены, актрисы Дайэнн Эбботт: дочь Дрена и сын Рафаэль. В 1995 году суррогатная мать родила актеру и другой его возлюбленной, модели Туки Смит, двух близнецов — Джулиана Генри и Аарона Кендрика. От второй жены, бывшей стюардессы Грейс Хайтауэр, у него есть сын Элиот и дочь Хелен Грейс. Весной 2023 года Роберт Де Ниро признался, что в седьмой раз стал отцом. 6 апреля у него родилась девочка, которую он назвал Джией.