Роберт Де Ниро о приговоре Дональду Трампу: «Правосудие свершилось»

Актер Роберт Де Ниро публично обрадовался обвинительному приговору Дональда Трампа. Об этом сообщает PageSix.

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Роберт Де Ниро рад, что бывший президент США Дональд Трамп был признан виновным по всем 34 пунктам в своем деле о тайных деньгах.

«Я всегда очень осторожен. Я не хочу слишком радоваться чему-либо. Все так, как и должно быть. Правосудие свершилось. Вот и все», — высказался актер.

На вопрос о том, считает ли он, что Трамп все еще может победить на президентских выборах в ноябре 2024 года, 80-летний Де Ниро ответил: «Для меня все еще не кончено, пока не кончено».

У Роберта Де Ниро есть двое детей от первой жены, актрисы Дайэнн Эбботт: дочь Дрена и сын Рафаэль. В 1995 году суррогатная мать родила актеру и другой его возлюбленной, модели Туки Смит, двух близнецов — Джулиана Генри и Аарона Кендрика. От второй жены, бывшей стюардессы Грейс Хайтауэр, у него есть сын Элиот и дочь Хелен Грейс. Весной 2023 года Роберт Де Ниро признался, что в седьмой раз стал отцом. 6 апреля у него родилась девочка, которую он назвал Джией.