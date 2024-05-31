Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что ВС России будут расширять зону безопасности на Украине, если Запад будет поставлять Киеву более мощное оружие. News.ru

«Россия заявляла, что будет продвигаться на Украине до тех пор, пока не будет создана территория, через которую украинцы не смогут достреливать до... территории России и нанести вред населению и городам. То есть то, как далеко продвигаются русские, зависит от того, каким оружием бьют по территории России украинцы. Чем более мощным оружием бьют, тем дальше пойдут русские», — сказал Орбан. RT на русском

Ранее политик заявил, что Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к войне с Россией. Москва24