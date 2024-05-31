В Китае объяснили отказ от участия в конференции по Украине

План конференции по Украине в Швейцарии расходится с требованиям Пекина и ожиданиями мира, в связи с чем Китаю сложно принять участие в подобной встрече. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао, сообщает РИА Новости.

В МИД КНР напомнили, что Пекин всегда исходил из того, что обсуждение мира возможно только при участии обеих сторон конфликта – России и Украины, а также при

беспристрастной оценке всех мирных инициатив.

«Мы продолжим по-своему продвигать проведение мирных переговоров, поддерживая взаимодействие со всеми сторонами и совместно создавать условия для политического урегулирования украинского кризиса», - заверила Мао Нин.

Напомним, что конференция в Швейцарии должна пройти 15-16 июня по инициативе Украины. Киев намерен утвердить с ее помощью «формулы мира» Зеленского. Россию на саммит не приглашали, однако, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Москва в любом случае не станет принимать в нем участие, поскольку его целью является «продавливание нежизнеспособной» концепции достижения мира, которая не учитывает интересов РФ.

Путин назвал одну из целей конференции в Швейцарии

При этом корреспондент Sky News Джон Спаркс обратил внимание на то, что американский лидер Джо Байден решил не посещать конференцию, хотя в это время он будет неподалеку - встреча G7 в Италии завершится как раз перед швейцарским саммитом. Вместо этого он поучаствует в сборе средств на свою предвыборную кампанию в Калифорнии вместе с Джорджем Клуни, Джулией Робертс и другими знаменитостями.