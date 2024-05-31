Молдавский политик Шор хочет заняться бизнесом в России

Молдавский оппозиционный политик Илан Шор заявил, что планирует начать бизнес в России. Как сообщает РИА Новости, он изучает местные сферы, но пока у него нет времени полноценно заниматься предпринимательством.

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Шор отметил, что сейчас он занимается больше политикой. 20 октября он должен «сдать экзамен» в виде выборов президента Молдавии и референдума по поводу вступления республики в Евросоюз.

«Но параллельно я человек бизнеса. Я смотрю, занимаюсь, и буду развивать его», — сказал Шор.

На вопрос о том, какая сфера ему интересна, политик сказал, что в Молдавии он занимался разными проектами: и в финансовом, и в промышленном секторе. Шор добавил, что будет смотреть, где ему «интересно» и где он может принести пользу обществу, поскольку именно такой подход позволяет зарабатывать.

Ранее Шор заявил, что у молдавской оппозиции есть все шансы на победу в президентских выборах, однако если они будут честными. Вместе с тем сам политик не будет в них участвовать, поскольку ему еще не исполнилось 40 лет.