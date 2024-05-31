Шеф Пентагона обсудил с китайским коллегой «укрепление промышленной базы» России

Министр обороны США Ллойд Остин в Сингапуре встретился с главой китайского военного ведомства Дун Цзюнем, в ходе встречи обсуждалось «укрепление промышленной базы России», в котором якобы помогает Пекин, а также ситуация вокруг Тайваня, передает Reuters.

По словам пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, Остин «выразил обеспокоенность по поводу недавней провокационной активности НОАК» в районе Тайваньского пролива, передает ТАСС.

Ранее МИД Китая призывал Вашингтон не вмешиваться в пограничные споры Китая с соседями.