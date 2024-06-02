Почти половина американцев поддержала приговор Трампу

Почти половина американцев сочла оправданным и поддержала решение суда присяжных по делу экс-президента США Дональда Трампа о подделке документов. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании YouGov.

Как следует из данных социологов, только 30 процентов участников опроса назвали приговор необоснованным. Еще 19 процентов выразили сомнение в корректности вынесенного решения. При этом 50 процентов опрошенных поддержали позицию суда.

Таким образом, большинство участников опроса считают, что суд над Трампом был справедлив. В то же время ему удастся подать апелляцию и обжаловать решение.

Ранее суд присяжных в уголовном суде Манхэттена признал экс-президента США виновным по всем 34 пунктам обвинения по уголовному делу о сокрытии выплат порноактрисе Сторми Дэниелс. Дата вынесения приговора назначена на 11 июля.