Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к войне с Россией, поскольку все больше втягивается в конфликт на Украине. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления на программе радиостанции Kossuth («Кошут»). Газета.Ru

«Есть три этапа: обсуждение, подготовка и уничтожение. Сейчас мы завершаем обсуждение и находимся на стадии подготовки. Мы в нескольких дюймах от уничтожения», — сказал он. News.ru

Как ранее заявлял Орбан, нападение России на страну НАТО невозможно, разговоры об этом на Западе являются маневром для подготовки к войне. Деловая газета «Взгляд»