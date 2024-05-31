Сторонники Трампа призывают к «расстрелам либералов»

Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа начали призывать к массовым беспорядкам в стране после приговора присяжных, признавших политика виновным по 34 пунктам обвинения. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Трамп после оглашения решения заявил, что судебный процесс был сфальсифицирован и проведен «противоречивым» судьей. Произошедшее вызвало бурю негодования среди его сторонников. Наиболее сильно на итоги заседания присяжных отреагировали в соцсетях, связанных с политиком. Пользователи призывают «расстреливать либералов после вынесения приговора» и считают, что такую ситуацию уже нельзя исправить выборами. В частности, один из недовольных решением суда заявил, что Соединенные Штаты полностью разрушены демократами.

В публикации подчеркивается, что сторонники Трампа таким образом ищут предлог, чтобы мобилизоваться. Это грозит проведением протестных акций по всей стране.

Напомним, что присяжные признали экс-президента виновным по делу о фальсификации документов, связанных с выплатами в адрес порноактрисы. Сам Трамп вину не признал и считает процесс сфабрикованным.