СМИ сообщили о похищении Гюлена в США

Главарь организации FЕТО, признанной в Турции террористической, проживающий в США проповедник Фетхуллах Гюлен мог быть похищен или перевезен из своего особняка в штате Пенсильвания в другое место. С таким утверждением выступил телеканал CNN Turk. ТАСС

Первым об исчезновении проповедника сообщил его племянник. После этого в Сети появилось письмо, где утверждалось, что 83-летний Гюлен был подвержен гипнозу, а затем похищен. Причем заявляется, что события произошли еще в апреле, а доступ к проповеднику имел только ограниченный круг лиц, в который входят представители руководства организации. News.ru