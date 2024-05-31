Орбан: Европа вступила в стадию подготовки к войне с Россией

Есть три этапа подготовки к вступлению в военный конфликт, Евросоюз и НАТО в настоящее время находятся на одном из них, заявил в интервью радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Орбан назвал эти три этапа: обсуждение, подготовка и уничтожение.

«Сейчас мы завершаем обсуждение и находимся на стадии подготовки», – приводит его слова ТАСС.

По оценке венгерского премьера, Европа стоит «в нескольких дюймах от уничтожения».

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Как ранее заявлял Орбан, нападение России на страну НАТО невозможно, разговоры об этом на Западе являются маневром для подготовки к войне.