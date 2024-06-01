Стала известна реакция Шольца на милитаристские призывы главы МО Германии

Канцлеру Германии Олафу Шольцу неприятны призывы министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о «подготовке к войне», глава немецкого кабмина выступает против связанных с такой риторикой инициатив. Об этом пишет агентство Bloomberg.

© Газета.Ru

Как отмечает агентство, на публичных мероприятиях демонстранты регулярно называют главу обороны «поджигателем войны», а среди социал-демократов, к которым принадлежит сам Писториус, а также Шольц, есть пацифистская фракция, решительно противостоящая его взглядам.

В материале говорится, что Шольц отклонил призыв главы минобороны ФРГ об увеличении расходов на оборону, а также отказался от предложения Писториуса вновь ввести воинскую повинность, отмененную в 2011 году бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель.

Боррель высказался о возможных поставках оружия из Китая в Россию

«Шольц — далеко не единственный человек, которому могут быть неприятны призывы Писториуса к Германии «готовиться к войне»», - говорится в сообщении издания.

При этом агентство отмечает, что соответствующая риторика Писториуса «находит отклик у немецкой общественности». Министр обороны регулярно считается самым популярным политиком Германии, напомнило издание.

До этого Шольц исключил отправку на территорию Украины немецких солдат, не поддержав также идею о введении над страной бесполетной зоны.

Ранее Шольц оценил вероятность начала конфликта между НАТО и Россией.