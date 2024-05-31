Помешает ли обвинительный вердикт участию Трампа в выборах?

Бывший президент США Дональд Трамп, выдвинувший свою кандидатуру на предстоящих выборах главы государства, был признан присяжными виновным в подлоге финансовой документации. Какое наказание грозит Трампу и помешает ли это его возможному переизбранию, разбиралось издание РБК.

© globallookpress

5 ноября в США пройдут президентские выборы. Дональд Трамп и действующий глава Белого дома Джо Байден уже набрали необходимое количество голосов делегатов для выдвижения в качестве кандидатов на пост президента США.

Накануне суд присяжных в Нью-Йорке признал Дональда Трампа виновным в подлоге финансовой документации Trump Organization. Следствие считает, что адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс $130 тысяч, чтобы во время избирательной кампании 2006 года она молчала о том, что у нее якобы был роман с Трампом. Затем эти расходы были компенсированы адвокату за счет компании Trump Organization.

Слушания по делу длились около 1,5 месяцев. 29 мая судья Мерчан передал присяжным инструкции со справкой по применимым к делу законам и с конкретными вопросами, на которые они должны были ответить при обсуждении вердикта. 30 мая присяжные единогласно признали Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения.

Оглашение приговора Трампу запланировано на 11 июля, то есть за четыре дня до съезда Республиканской партии, на котором политик должен быть официально выдвинут в качестве кандидата на пост президента США. Бывшему американскому лидеру грозит до 136 лет заключения, однако с учетом того, что он впервые привлекается к уголовной ответственности и за ненасильственное преступление, суд может ограничиться штрафом или домашним арестом.

Bild рассказал о плане Трампа по Крыму в случае избрания президентом США

При этом апелляция на приговор, который Трамп уже назвал «позором», а сам процесс сфальсифицированным, вряд ли будет рассмотрена до дня голосования на выборах президента США. Однако даже тюремное заключение не сможет помешать Трампу принять участие в выборах.

«В американской Конституции нет никаких положений, которые запрещали бы осужденному претендовать на высший пост в государстве, а в 1920 году лидер Социалистической партии Юджин Дебс вел предвыборную кампанию из-за решетки. Кроме того, в случае избрания президентом США Трамп может сам себя помиловать», - отмечается в статье.

Однако в случае тюремного заключения экс-президент США будет отбывать его не один. Все бывшие главы государства охраняются сотрудниками Секретной службы США, а значит, им придется отправиться вместе с Трампом в тюрьму, находиться круглосуточно рядом с ним, охраняя и проверяя его еду.