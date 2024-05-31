В США призвали к «решительному выбору» по Китаю из-за России

Западным компаниям следует пресечь импорт Россией критически важных компонентов через КНР. Об этом заявит замминистра финансов США Уолли Адейемо на встрече с немецким бизнесом в пятницу, 31 мая, написала газета Financial Times со ссылкой на проект его речи.

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«США и Европа должны сделать решительный выбор в пользу Китая: китайские фирмы могут либо вести бизнес в наших экономиках, либо оснащать российскую военную машину товарами двойного назначения. Они не могут делать и то, и другое», — призовет Адейемо.

По словам представителя Минфина США, каждая страна-участница НАТО и поддерживающее Украину государству должны указать Китаю на недопустимость поддержки военно-промышленного комплекса России.

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Ранее в США допустили возможность полного запрета российских товаров. С таким мнением выступил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.