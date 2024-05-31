Сенатор США назвал вердикт присяжных Трампу вмешательством в выборы

Американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс (республиканец от штата Огайо) назвал вердикт жюри присяжных о виновности бывшего президента США Дональда Трампа в подлоге финансовых документов компании Trump Organization вмешательством в выборы.

"Это не правосудие, а вмешательство в выборы", - написал сенатор в X (ранее Twitter).

По его мнению, это решение подрывает верховенство закона и нарушает положения американской конституции, поскольку дело против Трампа "было сфабриковано" сторонниками Демократической партии для того, чтобы помешать ему участвовать в президентской гонке. Вэнс считает, что американский народ должен решать, кто победит на ноябрьских выборах президента США, а не "коррумпированные судьи и прокуроры".

30 мая жюри присяжных в Нью-Йорке признало Трампа ответственным за подлог финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Республиканец признан виновным по всем 34 пунктам обвинения. Вынесение приговора назначено на 11 июля.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Джо Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания на высший государственный пост.