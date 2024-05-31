Пока вы спали: массовая атака БПЛА на регион РФ и решение суда по Трампу

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США разрешили Киеву применять их оружие по России

Пентагон подтвердил, что администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине наносить удары американским оружием по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы сообщает ТАСС.

"Президент недавно поручил своей команде обеспечить Украине возможность использовать предоставленное США оружие в целях контрбатарейной борьбы в [районе] Харьковской области с тем, чтобы Украина могла наносить ответные удары по российским силам, атакующим ее или готовящимся ее атаковать", - заявил представитель американского оборонного ведомства, отвечая на запрос ТАСС.

Россия стала четвертой экономикой мира

Российская экономика по паритету покупательной способности стала четвертой экономикой мира — еще в 2021 году, а в последующие два года сохранила за собой эти позиции, следует из сообщает РИА Новости со ссылкой на Всемирный банк.

Организация обновила данные по показателям паритета покупательной способности, согласно которым Россия уже в 2021 году стала четвертой экономикой мира с долей в 3,8 процента от мирового ВВП. Москва потеснила Японию (3,7 процента) и ФРГ (3,4 процента).

Трампа признали виновным по делу о подлоге финансовых документов

Жюри присяжных в Нью-Йорке признало в четверг экс-президента США Дональда Трампа ответственным за подлог финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс сообщает ТАСС.

Трамп был признан виновным по всем 34 пунктам обвинения. Он стал первым в истории США бывшим президентом, которого жюри присяжных признало виновным в совершении преступления.

Нидерланды заподозрили российское судно в шпионаже

Нидерланды запретили заход в порт российским кораблям. Причиной данного решения могли стать подозрения в ведении российскими рыболовными судами шпионской деятельности, отмечает РБК.

Речь идет о судне, которое принадлежит «Арктик Шиппинг» — компании, входящей в один из крупнейших рыбопромышленных холдингов России группу «Норебо». Судно получило отказ, несмотря на наличие всех необходимых документов (сертификата на улов, формы государственного портового контроля и т.д.), которые были поданы заблаговременно в соответствии с требованиями ЕС, указывают в ассоциации.

В российском регионе отразили массированную атаку беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Краснодарский край. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал главы региона.

Кондратьев уточнил, что сразу в нескольких муниципалитетах края ночью силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).