Спикер Палаты представителей США назвал вердикт присяжных Трампу позором

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон назвал вердикт жюри присяжных эк-президенту Дональду Трампу позорным днем ​​в американской истории. Его слова передает CNN.

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Он считает, что суд на политиком «чисто политическим мероприятием, а не юридическим». Джонсон заявил, что Трамп обжалует вердикт и победит.

Ранее суд присяжных в уголовном суде Манхэттена признал экс-президента США виновным по о всем 34 пунктам обвинения по уголовному делу о сокрытии выплат порноактрисе Сторми Дэниелс. Дата вынесения приговора назначена на 11 июля. Сам политик назвал процесс фальсификацией.