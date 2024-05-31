Орбан: переговоры о мире на Украине будут вести Россия и США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан полагает, что ключевой вопрос для будущего урегулирования конфликта на Украине заключается в том, кто будет вести переговоры с Россией. В интервью чешскому телеканалу XTV глава венгерского правительства отметил также, что такие переговоры должны касаться не только ситуации на Украине, но и всей системы международной безопасности, а значит в них предстоит участвовать Соединенным Штатам.

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Орбан назвал руководство ЕС главной угрозой

"Ключевой вопрос заключается в том, кто должен вести переговоры с [президентом России Владимиром] Путиным. Решающие переговоры будут проходить не между Украиной и Россией, а между Соединенными Штатами и Россией. Они могут не только положить конец войне, но и создать своего рода систему [международной] безопасности", - сказал Орбан. Выдержки из его интервью чешскому телевидению опубликовала газета Magyar Nemzet.

По мнению премьер-министра, необходимо также учитывать, что сейчас "Украина не является независимым государством". "Если бы она не получала финансирование от США и Евросоюза, то не смогла бы продолжать войну", - пояснил Орбан.

Поэтому, заявил он, для переговоров по Украине "нужен человек, скажем, в Америке, но также и в Европе, который не зависит от бизнес-групп, наживающихся на войне, который не поддерживает отношения с Путиным ради престижа, а руководствуется только интересами жизни людей, мира и прочной безопасности". Орбан считает, что таким человеком может стать экс-президент США Дональд Трамп в случае его победы на ноябрьских выборах и возвращения в Белый дом.

Говоря о нынешнем президенте США Джо Байдене, венгерский премьер признался, что не считает его плохим человеком, однако на роль миротворца и переговорщика с Россией он не подходит.

"При нем Соединенные Штаты так глубоко втянулись в войну, что он не сможет из нее выбраться", - сказал Орбан.

При этом он обратил внимание на чрезвычайно опасную эскалацию конфликта на Украине, который создает угрозу столкновения НАТО с Россией и начала новой мировой войны. По его мнению, мировая война может разразиться неожиданно и "может быть ближе", чем кажется.