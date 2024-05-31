Трамп признан виновным в фальсификации документов

Экс-президент США Дональд Трамп резко высказался о решении жюри присяжных, которые признали его виновным по уголовному делу о сокрытии выплат порноактрисе Сторми Дэниелс. Он назвал его позором и фальсификацией Об этом сообщает CNN.

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«Мы не сделали ничего плохого. Я невиновный человек», — заявил Трамп после выхода из зала суда.

Политик добавил, что «настоящий вердикт будет вынесен народом 5 ноября», имея в виду выборы президента США. «Они знают, что здесь произошло, и все знают, что здесь произошло», — подчеркнул он.

Трамп обвинил окружного прокурора Манхэттена и администрацию действующего американского лидера Джо Байдена, которые, по его утверждению, повлияли на это дело.

Суд присяжных в уголовном суде Манхэттена признал экс-президента США виновным по о всем 34 пунктам обвинения. Дата вынесения приговора назначена на 11 июля.