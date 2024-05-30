Молдавия ужесточила процедуру получения гражданства

Парламент Молдавии на заседании в четверг, 30 мая, одобрил в первом чтении поправки в закон о гражданстве. Изменения направлены на ужесточение процедуры получения гражданства республики, пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу законодательного органа.

В парламенте уточнили, что в последние годы наблюдается рост числа претендентов на получение молдавского гражданства. На фоне этого было принято решение внести поправки в закон.

В пресс-службе пояснили, что в законодательство включены более строгие правила, направленные на исключение уязвимостей и рисков для государственной безопасности и общественного порядка.

В частности, предусматривается отказ в выдаче паспорта республики лицам, имеющим непогашенную судимость, находящиеся под уголовным преследованием, предоставившие ложные данные.

Ранее сообщалось, что глава Молдавии Майя Санду предоставила гражданство республики некоторым участникам группы «Би-2» и членам их семей.