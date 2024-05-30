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Египет назвал уход Израиля с КПП "Рафах" обязательным условием возобновления его работы

Египетские власти квалифицируют полный вывод израильских сил с контрольно-пропускного пункта "Рафах", расположенного на границе с сектором Газа, как необходимое условие возобновления работы наземного перехода и продолжения поставок через него гуманитарной помощи населению палестинского анклава. Об этом сообщил телеканала "Аль-Кахира аль-Ихбария".

Египет назвал условие возобновления работы КПП "Рафах"
© globallookpress.com
"Египет подтверждает, что полный вывод Израилем своих сил с КПП "Рафах" является условием возобновления его работы", - заявил высокопоставленный источник в египетских властных структурах, слова которого привел телеканал.

Тот же источник опроверг информацию, что между Египтом и Израилем якобы имеется договоренность об открытии КПП "Рафах".

"Подобные сообщения, - указал он, - не соответствуют действительности".
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