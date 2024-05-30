Главы государств и правительств западных стран постепенно склоняются к завершению конфликта дипломатическим путем, проведению мирных переговоров на условиях России, пишет журналист Адам Гаек в статье для чешского издания iDNES.cz.

Журналист пояснил, что на мирный саммит в Швейцарии приедут десятки делегаций. Вместе с тем, заметил он, на мероприятии не будет лидеров России, Китая, США и ряда других крупных держав.

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По мнению Гаека, отказ руководителей от визита в Бюргеншток — тревожный сигнал для Киева. Он уточнил, что главная задача мирного плана Владимира Зеленского заключается в том, чтобы помешать западным союзникам вслух заговорить о перемирии.

По его данным, на Украине опасаются, что Запад де-факто признает российский контроль над новыми регионами и принудит украинского лидера к капитуляции.

Лидеры, министры, дипломаты ряда европейских стран, заметил обозреватель, в публичном пространстве нередко говорили о необходимости переговоров с Москвой.