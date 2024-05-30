Во Франции решение не приглашать РФ в Нормандию объяснили цитатой Сталина

Франция приняла решение не приглашать российскую делегацию на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии. Об этом пишет РБК.

Ранее сообщалось, что организаторы юбилейных мероприятий заявили о приглашении россиян на годовщину высадки. Это вызвало резкую реакцию в США и Великобритании.

Журналисты отметили, что во Франции объяснили решение не приглашать делегацию РФ словами, приписываемыми Иосифу Сталину: «Есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы».

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Напомним, что операция «Оверлорд» началась 6 июня 1944 года и завершилась в конце августа того же года.

Ежегодно во Франции проводятся памятные мероприятия, на них приглашают представителей США, Соединенного Королевства, Германии. В 2014 году на них побывал президент России Владимир Путин.