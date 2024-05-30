Маск опроверг заявление о предложении стать советником Трампа

Накануне газета The Wall Street Journal писала, что экс-президент США обсудил с предпринимателем этот вопрос.

«Не было никаких обсуждений касательно моей роли в потенциальной администрации Трампа», — написал Илон Маск в соцсетях.

Издание со ссылкой на источники сообщало, что Дональд Трамп и Маск ещё не до конца проработали предложение, но оно может позволить бизнесмену влиять на безопасность границ США и экономику. Издание связывало это с тем, что предприниматель стал чаще комментировать в соцсетях эти темы.