Заммэра Киева заснул во время выступления Кличко

Петр Оленич, заместитель мэра Киева Виталия Кличко, уснул на сессии горсовета во время выступления градоначальника. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По данным газеты, Кличко рассказывал о развитии украинской столицы, о том, что город не покорился, не сломался, несмотря на трудности.

На кадрах роликов, появившихся в интернете, начальник департамента цифровой трансформации Киева, убаюканный речью шефа, положил голову на руки и тихо заснул.

Молодая женщина, его коллега, не стала будить соседа, сделала вид, что ничего не замечает.

Журналисты отметили, что Оленич с юмором отреагировал на инцидент. В своем Telegram-канале он опубликовал серию фотожаб и сопроводил их подписью: «в глубине души каждый мечтает, чтобы о нем делали мемы».