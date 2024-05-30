Американская порноактриса провела лекцию в украинском вузе

Американская порноактриса украинского происхождения Юлия Сенюк, известная под псевдонимом Джозефина Джексон, выступила спикером на мероприятии «Платформа возможностей» в Переяславском университете Григория Сковороды. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Конечно же, вы скажете, что в сфере, в которой я работаю, не сильно нужен мозг. Но если вы хотите карьерного роста, то вообще где угодно нужно иметь мозг», — заявила Юлия Сенюк в ходе своего выступления.

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Сенюк также посоветовала студентам активнее использовать интеллектуальные способности для достижения успеха: «Работать, наверное, больше головой», — чтобы открывать новые возможности в жизни. На встречу с актрисой пришли «несколько десятков жаждущих общения сковородиновцев», подчеркивает издание.