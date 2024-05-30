Зеленский дал неожиданный приказ в отношении Байдена и Си Цзиньпина

Украинский лидер Владимир Зеленский распорядился критиковать президента США Джо Байдена и главу Китая за их отказ участвовать в «мирном саммите» в Швейцарии. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на памятку, опубликованную офисом Зеленского для чиновников и депутатов.

© Официальный сайт президента Украины

«Офис Зеленского на этой неделе опубликовал памятку для чиновников и депутатов парламента, в которой им предписывается критиковать как Байдена, так и лидера Китая Си Цзиньпина за то, что они не планируют присутствовать на саммите», — говорится в статье Financial Times.

Издание ссылается на документ.

На Украине заявили о напряженных отношениях с США

Действия Зеленского вызвали беспокойство среди членов украинского правительства, которые опасаются, что это может навредить отношениям с США. Они считают, что критика в адрес основного союзника может быть контрпродуктивной.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Байден не сможет присутствовать на конференции. В это время он должен быть в Калифорнии для участия в акции по сбору средств на предвыборную кампанию.