Власти Бразилии готовы помочь достичь мира на Украине, который возможен только при учете интересов обеих сторон конфликта. Об этом заявил спецпредставитель президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим.

"Мы хотим внести вклад в достижимое соглашение о мире. Это возможно, только если мы будем учитывать темы, беспокоящие обе стороны, что предполагает диалог между ними. Предпочтительнее было бы, чтобы он проходил при поддержке стран, которым доверяют обе стороны", - сказал он в интервью газете O Globo.

Ранее Китай и Бразилия выпустили совместное заявление, в котором указали, что считают диалог и переговоры единственным путем урегулирования украинского кризиса.

Китай призвал Запад прекратить помощь Украине

Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров - в отличие от украинской стороны. Однако, так как Москву многократно обманывали, теперь она должна понимать, "с кем и как иметь дело" и в какой степени кому можно доверять. Путин указывал, что договоренности должны быть основаны на проекте стамбульских соглашений 2022 года, но учитывать сегодняшние реалии. В Кремле также неоднократно отмечали, что РФ будет договариваться на своих условиях и не приемлет попыток навязать ей правила.