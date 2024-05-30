В G7 раскритиковали увольнение Залужного и Кубракова

Страны G7 считают увольнение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного и экс-министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова «разрушительными и не поддающимися объяснению» шагами. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на британское СМИ.

В издании указывают, что у G7 вызывает беспокойство «перетряски» Владимиром Зеленским высших правительственных и военных деятелей, с которыми США тесно сотрудничали, и расхождения в стратегиях о том, как Украина может выиграть в конфликте. В частности, несколько чиновников и дипломатов из стран «Большой семерки», говоря об этом, упомянули увольнение Залужного и Кубракова.

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«Послы G7 предупредили правительство Зеленского о том, что они считают это разрушительными и не поддающимися объяснению шагами», — говорится в тексте британского СМИ.

Там отметили, что Залужный и Кубраков пользовались уважением и поддерживали тесные рабочие отношения с чиновниками из США и Евросоюза.

Ранее The Washington Post сообщил, что Зеленский отстранил ряд высокопоставленных украинских чиновников, которые были наиболее близки к Белому дому.