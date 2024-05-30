Глава МИД Италии высказался о возможности роспуска НАТО

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни назвал нереалистичным предложение распустить НАТО. Таким образом он прокомментировал соответствующее предложение кандидата на выборах в Европарламент от Демократической партии, бывшего главного редактора газеты Avvenire Марко Таркуинио.

"Это абсолютно нереалистично, НАТО - это Запад, это не только военный альянс, но и политический союз. Мы - Запад и не можем отказаться от нашей идентичности. Отношения Европы с США - путеводные звезды, поэтому не существует гипотезы о роспуске НАТО", - сказал Таяни. Его слова приводятся на сайте агентства ANSA.

Он еще раз подтвердил позицию Италии о необходимости не допускать эскалации на Украине.

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"Мы за деэскалацию, поэтому никаких наших военных на Украине и использование нашего оружия только внутри Украины", - сказал министр.

Ранее Таркуинио, который позиционирует себя как независимый кандидат, но поддерживается Демократической партией, написал в Х (ранее Twitter): "Если альянсы не служат миру и из оборонительных становятся наступательными, их нужно распускать. Распустим НАТО. Нужно создать новый альянс на равных между Европой и Америкой". В Демократической партии сразу отметили, что Таркуинио не отражает общую позицию.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в последнее время неоднократно призывал США и страны НАТО в ЕС пересмотреть запрет на нападение Украины на объекты в России с применением западного оружия.