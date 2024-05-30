В Киеве раскритиковали премьера Грузии за слова об Украине

Министерство иностранных дел Украины выступило с критикой в отношении премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе из-за его слов о положении на Украине.

Ранее Кобахидзе заявил, что Грузия не должна допустить, чтобы шантаж темой интеграции в ЕС привел страну к ситуации, схожей с украинской. Также, по его словам, в Грузии не повторится "майдан", так как власти страны сами берут ответственность за защиту ее интересов. В то же время на Украине, как заявил Кобахидзе, события после 2013 года привели к упадку в экономике и территориальным проблемам, за что никто не берет ответственность.

"Министерство иностранных дел Украины осуждает очередные недружественные заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и его извращенные оценки событий на Украине", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Киев, помимо прочего, считает неприемлемыми высказывания Кобахидзе об Украине и событиях на "майдане".

МИД призвал грузинских политиков воздержаться от подобных заявлений и "использования Украины во внутриполитической борьбе в Грузии". При этом украинские дипломаты добавили, что Киев продолжит поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии, а также стремления грузинского народа "к миру, свободе, укреплению собственной государственности и связям с другими свободными странами мира".

25 февраля 2022 года бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что не планирует вводить санкции против России, объясняя это национальными интересами. Это вызвало напряжение в отношениях Тбилиси и Киева. В марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла в Тбилиси Игоря Долгова "за неморальную позицию" властей Грузии.