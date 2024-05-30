Украина и США подпишут соглашение о безопасности на саммите G7

Он состоится в июне в Италии, за несколько дней до конференции в Швейцарии.

«Зеленский и Байден, как ожидается, подпишут двустороннее соглашение о безопасности на полях встречи G7», — пишет газета со ссылкой на украинских и американских чиновников.

По данным Financial Times, Вашингтон в документе распишет обязательства по долгосрочной поддержке Киева; среди них — обучение украинских военных, обмен разведданными и экономическая помощь.