В Генассамблее ООН почтили минутой молчания Раиси

Собравшиеся в Генеральной Ассамблее (ГА) ООН делегации почтили минутой молчания память президента Ирана Эбрахима Раиси в авиакатастрофе на специальном мероприятии в память о нем, передает корреспондент ТАСС.

На заседание пришли генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель 78-й сессии ГА Дэннис Фрэнсис и порядка 100 дипломатов, представляющих десятки стран. США и большинство европейских стран проигнорировали заседание.

Рядом с трибуной была установлена фотография Раиси, его изображение также было выведено на большой экран за местом председателя ГА.

Для оптимизации работы органа слово на мероприятии было предоставлено представителям региональных групп, в том числе от стран Африки, Азии, арабских государств, делегации Ирана, а также генсеку ООН и председателю ГА.

Как отмечала газета The New York Times, авиакатастрофа "произошла в деликатный момент для международных отношений", через два дня после непрямых переговоров Ирана и США "о снижении угрозы расширения конфликта на Ближнем Востоке".