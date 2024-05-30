В бундестаге извинились перед людьми с аутизмом за сравнение с Шольцем

Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, глава комитета Бундестага по обороне, извинилась перед людьми с расстройством аутистического спектра за то, что сравнила с ними канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом пишет Spiegel.

Ранее Штрак-Циммерманн предположила, что у Шольца «заметны черты аутиста»: он не может объяснить людям свои поступки и решения. Она добавила, что канцлер сначала выясняет общественный запрос, а потом пытается его возглавить.

Ларс Клингбайль, глава Социал-демократической партии (СДПГ), к которой также принадлежит Шольц, призвал Штрак-Циммерманн извиниться за свои слова.

«Мне очень жаль, что я своим необдуманным сравнением ранила людей с аутизмом, и я прошу прощения у всех, кого это затронуло», — сказала глава комитета.

Депутат уточнила, что Шольц глубоко разочаровал и расстроил ее манерой своей деятельности, отсутствием коммуникации. Она отметила, что действия канцлера вредят стране в целом.