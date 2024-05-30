Пока вы не уснули: Кремль об атаках дронов на Кубань и угроза войны КНР и Тайваня

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В Кремле отреагировали на атаки беспилотников ВСУ на Кубань

Опасности для туристического потока в Краснодарский край на фоне случаев атаки беспилотников на регион нет, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Туристический поток весьма высокий, он и сейчас уже начался, - отметил представитель Кремля. - Там и в целом он круглогодично достаточно высокий».

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Китай пригрозил Тайваню войной

Отделение Тайваня от Китая будет равносильно войне. Об этом заявил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь, пишет ТАСС.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Однако КНР считает его своей неотъемлемой частью. При этом США, декларируя приверженность политике «одного Китая», продолжают поддерживать контакты с Тайбэем и поставлять оружие на остров.

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Путин сказал, сколько детей в семьях должно стать нормой

Многодетность должна стать нормой жизни в России, и страна уверенно движется в этом направлении. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с семьями награжденных орденом «Родительская слава» и «Мать-героиня».

Путин подчеркнул, что для родителей дети — ни с чем не сравнимое счастье. Они являются главным в жизни любого человека, а пример со стороны многодетных семей вдохновляет молодых людей, только начинающих взрослую жизнь.

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Кадыров пообещал миллион рублей за правильный ответ на один вопрос

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале видео со встречи с президентами России и Узбекистана Владимиром Путиным и Шавкатом Мирзиёевым, загадал загадку и пообещал выплатить миллион рублей автору первого правильного ответа.

На кадрах, опубликованных Кадыровым, он общается с лидерами двух стран, они улыбаются и пожимают друг другу руки.

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Названо возможное место захоронения Анастасии Заворотнюк

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк могут похоронить на Анкудиновском кладбище, расположенном в Новой Москве. Об этом пишет Telegram-канал «НеМалахов».

По данным канала, там похоронены отец и родственники артистки. Отмечается, что кладбище расположено недалеко от поселка Крекшино, где жила Заворотнюк.

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Президент Эстонии подписал законопроект о конфискации активов РФ

Президент Эстонии Алар Карис подписал закон об использовании замороженных в стране активов частных лиц и компаний из России. Эти активы Таллин сможет направлять на поддержку Украины.

Согласно закону, передача и использование активов возможны только в отношении лиц, чья причастность к совершению или содействию противоправных действий была должным образом доказана. «По закону в качестве возмещения причиненного вреда может быть передано и использовано в качестве возмещения убытков только имущество тех, чья причастность к совершению или содействие совершению противоправного деяния установлены и надлежащим образом установлены», — говорится в документе.

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На сжегшего паспорт РФ Шарлота завели пятое уголовное дело

В отношении певца Эдуарда Шарлота возбудили пятое уголовное дело. Как сообщает Telegram-канал Shot, речь идет о нарушении по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Унижение достоинства человека по признакам национальности с угрозой применения насилия с использованием сети Интернет»).

Причиной могла стать давняя публикация музыканта в социальных сетях, в которой он написал: «Русскоязычные маленькие ублюдки, вы мертвы, даже когда дышите». Сейчас она удалена, как и остальные провокационные посты.

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В подмосковном храме мужчина расправился с работницей трапезной

В подмосковном Сергиевом Посаде мужчина напал с ножом на работницу трапезной православного храма Петра и Павла (Воскресения словущего). Об этом сообщает издание Regions.

По его данным, трагедия произошла 30 мая в 11:00. Неадекватный гражданин набросился на женщину и изрезал ее. Пострадавшая не выжила. Напавшего задержали.

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ЕС утвердил «запретительные пошлины» на российское зерно

Совет ЕС утвердил введение с 1 июля запретительных тарифов на импорт зерна из России и Белоруссии, сообщил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис в X (ранее Twitter).

"Министры ЕС договорились значительно увеличить тарифы на зерновой импорт из России и Белоруссии с 1 июля", - написал он.

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«Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-27» стартовал к МКС

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-27» стартовала к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС.

Пуск состоялся сегодня, 30 мая, в 12:43 по московскому времени со стартового стола № 31 космодрома Байконур.

Стыковка корабля с модулем «Поиск» российского сегмента МКС должна состояться 1 июня в 14:47.

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