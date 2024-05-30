Эрдоган назвал виновных в блокировке стамбульских переговоров по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что «лоббисты войны» заблокировали стамбульские инициативы по урегулированию конфликта на территории Украины.

Соответствующее заявление политик сделал в рамках выступления на завершении военных учений EFES-2024.

— К сожалению, наши усилия по установлению справедливого мира в рамках Стамбульского процесса были заблокированы и саботированы лоббистами войны, — констатировал во время обращения Эрдоган.

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Президент Турции в марте провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В этот же день он сообщил, что Анкара готова принять мирный саммит по вопросам украинского конфликта с участием России. Эрдоган напомнил, что Черноморская инициатива позволила предотвратить мировой продовольственный кризис.

В конце февраля глава республики заявил, что Турция «принципиально поддерживает» предложенный Зеленским мирный план. Однако турецкая сторона считает необходимым участие обеих стран в переговорах. Он также подчеркнул, что в разрешении военного конфликта необходимо дать шанс дипломатии и диалогу.