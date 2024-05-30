Метрополитен Киева недосчитался сотрудников из-за мобилизации

Киевский метрополитен столкнулся с острым дефицитом сотрудников из-за мобилизации, миграции населения и «специфики профессий». В метрополитене сообщили, что из-за этого увеличатся интервалы движения поездов.

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Представители подземки рассказали, что сейчас метрополитену не хватает 83 машинистов, 48 электромехаников и более 160 токарей и слесарей. Около семи процентов сотрудников метрополитена были призваны в ВСУ и это количество постоянно растет. В метрополитене отметили, что на обучение машиниста электропоезда уходит не менее 12 месяцев.

Из-за дефицита кадров в ближайшее время метро Киева изменит графики движения поездов на всех линиях. Интервалы движения вырастут на 45 секунд в пиковые часы и на одну минуту в менее загруженное время суток.

Ранее на Украине решили временно закрыть Черниговский драматический театр из-за мобилизации большинства мужчин-актеров. Худрук театра сообщил, что в армию были призваны 34 сотрудника, включая артистов, музыкантов и технический персонал.