Украина недовольна перспективой перехода управления военной помощью от США к НАТО

Власти Украины недовольны, что управление военной помощью от стран Запада в рамках контактной группы «Рамштайн» может перейти от Соединенных Штатов к НАТО. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

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В материале отмечается, что на данный момент контактная группа работает под руководством США, однако руководство может перейти к Североатлантическому альянсу. Союзники Украины опасаются возвращения Дональда Трампа в Белый дом и последующего изменения политики по поддержке Киева, говорится в тексте.

Как напоминает FT, Брюссель ранее заявлял, что структуры Североатлантического альянса не занимаются организацией поставок оружия Киеву, после чего Йенс Столтенберг подчеркивал, что страны-участницы военного блока договорились усилить роль в координации помощи Украине.

«Украина была не очень-то в восторге от альтернативного предложения», — говорится в тексте.

По данным источников газеты, в НАТО пытаются объяснить Украине, что переход координации военной помощи в рамках «Рамштайна» от США к НАТО поспособствует ее лучшему администрированию. В то же время источник отметил, что Североатлантический альянс вряд ли сможет «добавить многого» в плане управления.

До этого глава министерств обороны Испании Маргарита Роблес во время заседания контактной группы «Рамштайн» объявила о планируемой передаче ВСУ танков Leopard 2A4.