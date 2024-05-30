Латвия отказалась выдавать гражданство негражданам

Сейм (парламент) Латвии отказался поддержать инициативу оппозиционной партии «Стабильность!» о поправках к закону о гражданстве, которые предоставили бы латвийские паспорта 180 тысячам неграждан. Об этом сообщает портал Delfi.

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Отмечается, что поправки к законодательству позволили бы автоматически получить гражданство республики бывшим гражданам СССР, которые проживали в Латвии как до, так и после 1991 года, проработали в независимой Латвии не меньше пяти лет и не совершали тяжких преступлений против латвийского государства. При этом представители партии подчеркнули, что в 2024 году число неграждан в Латвии составит 180 тысяч человек или 9 процентов от всего населения страны.

Инициативу о предоставлении гражданства латвийским негражданам поддержали лишь депутаты от партии «Стабильность!», тогда как против высказались 67 парламентариев.

«Гражданство — это не подарок, а обязанность. Мы предоставили эту возможность латышам, которые хотели получить гражданство, но мы просим их о нескольких вещах — знать наш язык, нашу культуру, нашу историю и быть лояльными к нашей стране», — заявил противник проекта, депутат Эдмундс Юревичс.

В декабре прошлого года глава Управления по делам гражданства и миграции Латвии Майра Розе заявила о планах страны выдворить из страны более тысячи граждан России, которые до 30 ноября не сдали экзамен по латышскому языку и не подали документы на получение вида на жительство. Она отметила, что многие граждане России не подали вовремя документы на ВНЖ и пытаются это сделать сейчас, но в Риге считают, что они должны уехать.