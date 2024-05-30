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О России, Украине и Израиле: большое интервью Саркози

Экс-президент Франции Николя Саркози в интервью французской газете Le Figaro прокомментировал ситуацию на Украине и политику Израиля. В частности, Саркози выступил против членства Украины в ЕС и НАТО. По его мнению, это не решило бы текущих проблем Киева с Москвой. Саркози считает, что обеспечить безопасность Украины можно с помощью надежных международных гарантий, но «заходить далеко» и принимать Киев в НАТО не стоит.

Экс-президент подчеркнул, что украинцы и русские жили вместе на протяжении веков, а на Украине до сих пор живут миллионы русскоговорящих граждан. По его мнению, страны должны начать «серьезный разговор», чтобы избежать «катастрофического извержения». Также Саркози подчеркнул, что мир не должен игнорировать угрозу исчезновения Израиля. Он назвал «позором» запрос прокурора Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Саркози призвал не уравнивать нападение «варваров» на Израиль 7 октября и «ответ, пусть и чрезмерный» демократически избранного правительства Израиля.

Американскому экономисту объявили бойкот из-за «Северных потоков»

Американский экономист Джеффри Сакс рассказал, что почти сразу после подрыва «Северных потоков» он заявил о причастности к этому США и столкнулся с бойкотом в западных «мейнстримных СМИ». Об этом сообщает портал со ссылкой на интервью Сакса Такеру Карлсону.

По словам Сакса, через несколько дней после взрывов он выступал в эфире телеканала Bloomberg и заявил, что считает США виновными. Он указал, что президент Джо Байден ранее угрожал «положить конец» «Северному потоку». Экономист отметил, что после этого его «выдернули из эфира через тридцать секунд». По его словам, ведущий прислушивался к чему-то в своем наушнике - возможно, ему приказали «убрать этого сукина сына из эфира».

«Орбан - заноза для ЕС и НАТО»

В прошлом году премьер Венгрии Виктор Орбан блокировал экономическую помощь ЕС Украине на сумму в 50 миллиардов евро, ссылаясь на опасения по поводу коррупции. Он уступил только в феврале, когда его европейские партнеры созвали для этого специальную встречу.

Теперь Венгрия обещает наложить вето на 14-й пакет санкций против России и выступает против запланированного НАТО пакета поддержки Киева. Орбан стал «занозой» для ЕС и НАТО - он единственный европейский лидер, противостоящий попыткам Запада прийти на помощь Киеву, отмечается в статье Bloomberg. В конце 2022 года ЕС приостановил финансирование Венгрии на сумму более 30 миллиардов евро из опасений по поводу верховенства закона и коррупции в стране и до сих пор удерживает две трети этих денег. Однако это не заставило Орбана подчиниться, отмечает агентство. Ситуация может еще больше усложниться с 1 июля, когда Венгрия возьмет на себя шестимесячное председательство в ЕС.

Суэцкий канал остался без работы

За последние шесть месяцев количество сухогрузов, нефтяных танкеров и других грузовых кораблей, проходящих через Суэцкий канал, сократилось на 85 процентов. Как сообщает турецкое издание Yeni Şafak, связано это с ростом количества нападений на суда. Ранее на Суэцкий канал приходилось 15 процентов мировой морской торговли.

В то же время морской трафик вокруг мыса Доброй Надежды резко вырос, хотя путь по этому маршруту занимает на 10-12 дней больше. В ноябре 2023 года количество судов, пользующихся мысом Доброй Надежды, составляло 1682, в декабре эта цифра увеличилась до 1800, а в марте 2024-го - уже до 2873. В целом поток по этому маршруту вырос на 125 процентов.

RS: украинский кризис развеял миф о превосходстве оружия США

По мере неуклонного продвижения российских войск становится все более очевидно, что конфликт на Украине стал катастрофой для оборонной машины США, пишет Эндрю Кокберн в своей статье для Responsible Statecraft. По его словам, дело не только в том, что американское оружие не очень помогло Украине - «что еще более важно, обнажились глубокие недостатки системы обороны» США.

По словам автора, одержимость США технологически сложным оружием привела к появлению ненадежных систем, которые производятся в ограниченном количестве из-за высокой стоимости. Дроны Switchblade, танки M-1 Abrams, ракеты для Patriot, высокоточные ракеты HIMARS, бомбы с GPS-наведением и другое оружие были отправлены в бой на Украине «с помпой и большими ожиданиями». Однако всем им было суждено потерпеть неудачу. Switchblade стоимостью 60 тысяч долларов оказался бесполезным против бронированных целей, а танк Abrams за десять миллионов - крайне уязвимым перед российскими дронами, кроме того, он неоднократно выходил из строя. Многие неудачи американского оружия, в том числе HIMARS, были вызваны тем, что оно полагалось на весьма уязвимую систему наведения - GPS.