На Украине посчитали объем внешней помощи с 2022 года

Украина получила более 85 миллиардов долларов внешней финансовой помощи с 2022 года. Об этом сообщило министерство финансов страны в своем Telegram-канале.

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Ведомство отчиталось, что за пять месяцев 2024 года Украина получила 11,8 миллиарда долларов внешнего финансирования. Крупнейшими донорами Киева за этот период стали Евросоюз, Япония, Канада и Международный валютный фонд.

Как сообщается, объем международной финансовой помощи с февраля 2022 года составил 85,4 миллиарда долларов. Также за этот период удалось привлечь в бюджет Украины более 28 миллиардов долларов за счет выпуска внутренних гособлигаций.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал страны Запада оказать Украине многомиллиардную финансовую помощь. По его словам, рассматривается возможность использования процентных доходов от замороженных активов России.