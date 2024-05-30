Китай пригрозил Тайваню войной

Отделение Тайваня от Китая будет равносильно войне. Об этом заявил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь, пишет ТАСС.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Однако КНР считает его своей неотъемлемой частью. При этом США, декларируя приверженность политике «одного Китая», продолжают поддерживать контакты с Тайбэем и поставлять оружие на остров.

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Представитель Минобороны Китая У Цянь, комментируя вступление в должность главы тайваньской администрации Лай Циндэ, предупредил о возможном вооруженном конфликте в Тайваньском проливе

«Независимость Тайваня равносильна войне, раскол - отсутствию мира», - заметил он.

Напомним, что после того, как Лай Циндэ был приведен к присяге в качестве нового президента Тайваня, Китай начал масштабные военные учения «Совместный меч - 2024А» вокруг острова. В Пекине подчеркнули, что учения, в которые приняли участие, в том числе и сухопутные и ракетные войска, должны были «стать предупреждением сепаратистским силам».