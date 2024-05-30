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Генсек НАТО признал незащищенность США

США в недостаточной степени защищены океанами, поэтому нуждаются в союзниках по НАТО для обеспечения своей безопасности. С таким заявлением в интервью La Vanguardia Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО признал незащищенность США
© Lenta.ru

«НАТО полезно для Европы, мы помогали сохранять мир на континенте на протяжении 75 лет. Но это также хорошо для США. Ни одна другая великая держава не имеет более 30 друзей и союзников, как США в НАТО. В мире атомных подводных лодок, кибератак и межконтинентальных ракет одного океана недостаточно, чтобы защитить вас», — сказал глава блока.

Ранее стало известно, что кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае избрания может потребовать от союзников по НАТО увеличить минимальный порог расходов на оборону до трех процентов ВВП.

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