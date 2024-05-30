Глава СДПГ Ларс Клингбайль потребовал от депутата Мари-Агнес Штрак-Циммерманн извиниться за свои слова о том, что у канцлера Олафа Шольца «черты лица аутиста». RT на русском

«Это вербальный промах, который я считаю совершенно непристойным. Если госпожа Штрак-Циммерман умеет себя вести, то она извинится перед канцлером», — подчеркнул сопредседатель СДПГ. News.ru

Ранее председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что Олаф Шольц обладает аутистичными чертами. «Спустя три года я понимаю, что у него почти аутистические черты, как с точки зрения его социальных контактов в политике, так и с точки зрения его неспособности объяснить свои действия гражданам», — заявила парламентарий. Газета.Ru